Guerra in Ucraina, Finlandia e Svezia verso l'adesione alla Nato

I due Paesi del nord Europa hanno un passato comune di neutralità in politica estera. L’invasione russa ha convinto Helsinki e Stoccolma a schierarsi contro Mosca e a voler entrare a far parte dell'Alleanza Atlantica

La Finlandia e la Svezia sono pronte ad aderire all’Alleanza Atlantica. Il governo di Helsinki sta lavorando su un aggiornamento del rapporto sulla politica estera e di sicurezza nazionale che prevede l’ingresso nella Nato. Questo documento verrà presentato la prossima settimana a Bruxelles. “Dipenderà dal Parlamento europeo come procederemo, ma il dibattito è aperto”, ha dichiarato il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto. Il segretario generale dell’Alleanza Atlantica è favorevole all’adesione dei due Paesi del Nord Europa che da quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina si sono schierate contro Mosca inviando armi a Kiev , partecipando alle esercitazioni Nato e sequestrando anche le opere d'arte appartenenti ai musei russi.

Allargamento Nato non è una minaccia per Mosca

Il Cremlino a sorpresa risponde, attraverso il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, intervistato da Sky News Uk, che "un allargamento della Nato alla Svezia e alla Finlandia non rappresenterebbe di per sé agli occhi della Russia una minaccia esistenziale". Parole discordanti rispetto a quelle pronunciate un mese e mezzo fa da Maria Zakharova, la portavoce del ministro degli Esteri Sergej Lavrov, subito dopo l’inizio dell’invasione in Ucraina. “L’ingresso di Helsinki alla Nato avrebbe ripercussioni gravi militari e politiche”, aveva detto Zakharova facendo riferimento anche alla Svezia.