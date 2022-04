Guerra Ucraina, Pentagono: “Putin ha rinunciato a conquistare Kiev”

Il presidente russo Vladimir Putin ha rinunciato a conquistare la capitale ucraina Kiev. A dirlo - citato dal The Guardian - è il ministro della Difesa statunitense, Lloyd Austin, durante un'audizione parlamentare. E in vista dell'offensiva di Mosca a sud-est, il Pentagono si prepara inviare a Kiev più di 1.400 missili Stinger, oltre 5.000 Javelin anticarro e centinaia di droni (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Intanto anche l'intelligence militare britannica fa sapere che le forze russe si sono completamente ritirate dall'Ucraina settentrionale e - scrive su Twitter il ministero della Difesa - almeno alcune di queste saranno trasferite nella parte orientale del Paese per combattere in Donbass.