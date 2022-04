Ucraina, Putin accusa Kiev: "A Bucha provocazione rude e cinica"

"Quella a Bucha è stata una provocazione rude e cinica delle autorità ucraine". Sono le parole del presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un colloquio telefonico con il primo ministro ungherese, Viktor Orban, secondo quanto riferito, dal Cremlino in una nota. I due leader, prosegue il comunicato, "hanno discusso alcune pressanti questioni relative alle relazioni russo-ungheresi, che continuano a svilupparsi in una maniera reciprocamente vantaggiosa". "Putin ha informato Orban dello stato dei colloqui tra le delegazioni russe e ucraine", aggiunge la nota (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).