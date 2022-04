2/9 ©Ansa

A vincere il “World Press Photo of the year”, assegnato per la migliore foto singola, è la fotografa canadese Amber Bracken con “Kamloops Residential School”: la foto, scattata per il New York Times, immortala alcuni abiti rossi appesi a delle croci lungo una strada per commemorare i bambini morti alla Kamloops Indian Residential School, in Canada, un'istituzione creata per i piccoli indigeni presso la quale sono state scoperte circa 215 tombe

I vincitori del 2022