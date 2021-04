Il primo premio è andato a uno scatto che ritrae l'abbraccio tra una donna anziana e un'infermiera in Brasile, firmato da Mads Nissen. Nelle diverse categorie del premio appaiono le altre notizie più importanti dello scorso anno: le proteste per l'omicidio di George Floyd, l'emergenza climatica, le lotte per i diritti Lgbt. Le foto saranno esposte in una mostra itinerante in giro per il mondo che però seguirà le restrizioni per il coronavirus nei diversi Paesi