2/12

“Ho scattato le prime fotografie a dicembre 2018, ma il lavoro su incarico di RINA è andato avanti da febbraio 2019 a settembre 2020", racconta Botto per Lo Spunto Fotografico. "In questi anni sono andato in cantiere molte volte, in momenti diversi del giorno e della notte, cercando di tradurre in immagini la dinamica complessa di una trasformazione in atto”