5/12

Il progetto va avanti, come le misure restrittive: “Ogni settimana assegno un nuovo tema ai fotografi", continua Vigni. "Al momento sul sito di Home22 sono presenti le gallery sulla casa (Our House), sulla monotonia del mangiare a casa (Eat at home) e sul sonno (I’m only sleeping). Ora stanno lavorando alle foto sulle insolite feste natalizie appena passate”

Il sito del progetto Home22