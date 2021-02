2/19

Fabio Oriani, classe 1969, milanese, dopo aver frequentato una scuola di fotografia e grafica trova il suo primo impiego presso un’importante azienda litografica dove inizia a lavorare come stampatore. Intorno al 1990 muove i primi passi come fotografo sportivo free lance. Successivamente nasce “Fabio Oriani images”. Ha collaborato con realtà editoriali come Rcs e Gazzetta dello Sport. La mostra #nessunafase è in collaborazione con "Giocare col fuoco Artisti&Co." di Laura Ferrario e Alessandra Palma (foto scattata all'ospedale San Paolo di Milano)

Il blog di "Giocare col fuoco Artisti&Co."