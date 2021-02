2/6

A inizio del lockdown il fotografo ha fatto alcune ricerche in un archivio pubblico americano. Lì ha trovato testimonianze sull’influenza spagnola del 1918-19 negli Stati Uniti: persone con mascherine immortalate in ritratti di un’altra epoca, ospedali di fortuna, cartelli con divieti... Immagini che si mescolano con quelle di oggi, in un racconto che unisce passato e presente