In "Palermo e la luna" il fotografo siciliano ritrae la sua città in sfumature nostalgiche e pure. Nelle immagini le mascherine bianche si sovrappongono a momenti di spensierata quotidianità. "Ho visto la città come mai era successo prima e come spero di non vederla più", ci ha raccontato il reporter per Lo Spunto fotografico.

Di Chiara Piotto