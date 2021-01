Scianna: “I paradossi di una immagine? Si trovano anche nella nostra carta di identità”

INCIPIT - Uno dei maestri della fotografia internazionale torna in libreria con una storia del ritratto fotografico. E durante la rubrica di Sky TG24 dedicata ai libri spiega: "Da tempo la nostra identità è stata delegata a una piccola foto. Non è solo un dettaglio tecnico: ha chiarito in modo inequivocabile il nostro rapporto con il mondo" Condividi:

"Per più di un secolo e mezzo la massima ambizione che potesse avere una fotografia è stata quella di finire in un album di famiglia". Ferdinando Scianna parte da qui per raccontare cosa abbia significato la storia del ritratto fotografico nelle nostre vite quotidiane. "Quell'album - racconta durante Incipit, la rubrica di libri di Sky TG24 (qui lo speciale) - è stato uno dei due più impressionanti monumenti che la fotografia abbia prodotto. L'altro è la carta d'identità: può apparire solo un'invenzione tecnica e invece, se ci pensiamo, ha avuto degli effetti dirompenti nella nostra quotidianità". Scianna è tornato da poco in libreria con una storia assai personale del ritratto fotografico, pubblicata da Utet e intitolata "Il viaggio di Veronica". E proprio alla carta di identità, in questo libro, dedica più di una riflessione: "Non esistono poteri, e dunque non esistono società, senza un tentativo di controllo della popolazione - spiega a Sky TG24 uno dei maestri della fotografia internazionale - Ecco, l’invenzione della carta d’identità è stata probabilmente la più gigantesca di queste: il più colossale fenomeno di uso globale del ritratto come strumento di controllo sociale".

"L'immagine ci definisce come persona" approfondimento "Le verità della scrittura": il podcast con Comencini, Lagioia, Petri Un'invenzione che, racconta Scianna, porta con sé anche un evidente paradosso: "Non si tratta tanto del fatto che la fotografia di identità debba assomigliare a te, piuttosto del fatto che sia tu a dover assomigliare a quella fotografia. Se per caso ti sbagli e prendi una carta d'identità di tua moglie o di tuo fratello, il poliziotto che la controlla potrebbe facilmente obiettare: 'Ma questo non è lei'". Una considerazione che spinge Scianna a rilevare come ormai da decenni "una delle cose essenziali della nostra esistenza, cioè la nostra identità, sia delegata a quella piccola immagine. Sembra un problema di mero controllo sociale, ma è senz'altro di più. Ha finito infatti col chiarire in modo inequivocabile il nostro rapporto con il mondo, ribaltando completamente le carte in tavola: l’immagine è più importante della cosa; è, se vogliamo, ciò che ci definisce come persona, e dunque per questo ha una portata filosofica e culturale capitale".