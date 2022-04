1/7 ©Ansa

In Russia c’è anche una “guerra dei quadri”. Il 2 e 3 aprile, ha riferito il ministero degli Esteri russo, "le Dogane finlandesi hanno sequestrato alla frontiera tre veicoli diretti in Russia, adducendo una probabile violazione delle sanzioni europee contro la Russia". I mezzi trasportavano opere d'arte provenienti dai più importanti musei del Paese - l'Hermitage di San Pietroburgo (in foto), la Galleria Tretyakov e il Museo delle Belle Arti Pushkin di Mosca - e che erano state esposte in Italia (Milano e Udine) e in Giappone

