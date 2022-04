Morto di Covid Vladimir Zhirinovsky, leader dell'ultra-destra russa

Figura chiave nella storia post-sovietica del Paese e leader del partito liberaldemocratico, Vladimir Zhirinovsky è morto all'età di 75 anni. Lo ha annunciato il presidente della Duma, la Camera bassa del Parlamento, Vyacheslav Volodin che ha riferito che l’'ultranazionalista russo è deceduto dopo una "malattia grave e prolungata". Secondo quanto riportato dai media russi, era in gravi condizioni in ospedale dal 2 febbraio, dopo essere stato contagiato dal virus.

Un minuto di silenzio alla Duma

"I medici hanno combattuto fino all'ultimo per salvargli la vita, fornendogli tutte le cure mediche possibili", ha riferito il servizio stampa del ministero della Salute russo. Una settimana fa le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, a causa del Covid e del diabete di cui soffriva il leader politico, e da ieri era collegato a un macchinario che lo teneva in vita. Alla Duma è stato osservato un minuto di silenzio per commemorarlo. Noto per essere sempre sopra le righe e per le sue uscite spesso xenofobe, Zhirinovsky guidava il partito Ldpr dal 31 marzo 1990. Ha aspirato più volte al posto di presidente della Federazione nelle elezioni del 1996, 2000, 2008, 2012, 2018. Siedeva alla Duma ininterrottamente dal 1994.