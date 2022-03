Media ceceni: il leader Ramzan Kadyrov è in Ucraina

Mondo

Viste le difficoltà sul campo, Mosca starebbe ricorrendo a nuove forze militari. Impiegato anche il gruppo Wagner, oltre ai siriani già dispiegati: questi soldati dovrebbero incaricarsi delle azioni a più alto rischio, in una fase in cui si comincia a cogliere qualche segnale di insofferenza tra i ranghi dei regolari

Le truppe russe in Ucraina sono in difficoltà, e Mosca ha deciso di reclutare nuovi combattenti per assistere le proprie forze sul campo nonostante l’annuncio dell’inizio della “fase due” del conflitto: la “liberazione” del Donbass