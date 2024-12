Aereo caduto in Kazakistan, Putin si scusa con presidente Azerbaijan

L’incidente è avvenuto “nello spazio aereo russo”, ha riferito il presidente russo durante una telefonata con il suo omologo azero Ilham Aliyev. Lo riportano le agenzie ufficiali russe, che citano fonti del Cremlino. Putin ha spiegato che mentre l'Embraer 190 dell'Azerbaijian Airlines stava per atterrare, droni ucraini stavano attaccando Grozny e le difese aeree russe erano state attivate per respingere quegli attacchi

Il presidente russo Vladimir Putin si è scusato per il “tragico incidente” aereo avvenuto il giorno di Natale “nello spazio aereo russo”, nei pressi di Aktan, in Kazakistan. La notizia è stata diffusa dalle agenzie ufficiali russe, che citano fonti del Cremlino. Durante una telefonata con il presidente azero Ilham Aliyev, Putin ha espresso cordoglio per le vittime ed esteso le condoglianze alle loro famiglie. A bordo dell’aereo della Azerbaijan Airlines (Azal), si trovavano 67 persone, tra cui 5 membri dell’equipaggio. Il bilancio è di 38 morti, mentre altre 29 persone - compresi tre bambini - sono riuscite a salvarsi perché la parte posteriore del velivolo si è staccata dal resto della carlinga prima che prendesse fuoco.

Putin: “Difese russe in azione mentre Embraer stava atterrando”



Come riporta la Tass, durante la conversazione con il presidente dell'Azerbaigian, Putin ha spiegato che mentre l'Embraer 190 dell'Azerbaijian Airlines stava per atterrare, i droni ucraini stavano attaccando Grozny e le difese aeree russe erano state attivate per respingere quegli attacchi. "L'aereo di linea azero ha tentato più volte di atterrare all'aeroporto di Grozny. Allo stesso tempo, Grozny, Mozdok e Vladikavkaz venivano attaccati da droni da combattimento ucraini e le difese aeree russe sono entrate in azione per respingere questi attacchi”, ha aggiunto, senza indicare se l'aereo sia stato colpito o meno dal sistema di difesa russo.



Aliyev a Putin: "Volo colpito in Russia da interferenze esterne"



Il presidente azero ha detto al collega russo che l'aereo azero precipitato mercoledì in Kazakistan è stato colpito "nello spazio aereo russo" da "interferenze fisiche esterne", sostenendo la teoria di una responsabilità della contraerea russa nell'incidente. "Il capo dello Stato ha sottolineato che i molteplici fori nella fusoliera dell'aereo, le ferite subite dai passeggeri e dall'equipaggio (...) così come le testimonianze degli assistenti di volo e dei passeggeri sopravvissuti confermano l'evidenza di interferenze fisiche e tecniche esterne", ha affermato la presidenza azera in una dichiarazione che riassume una conversazione telefonica tra i due leader.



Zelensky a Aliyev: "Russia smetta diffondere disinformazione"



Sul tema è intervenuto anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

"La priorità ora è un'indagine approfondita per rispondere a tutte le domande su cosa sia realmente accaduto. La Russia deve fornire spiegazioni chiare e smettere di diffondere disinformazione”, ha scritto su X, dopo aver parlato con il suo omologo azero, Ilham Aliyev, ed avergli espresso le condoglianze.

"Foto e video mostrano chiaramente i danni alla fusoliera dell'aereo, comprese forature, che indicano un attacco da parte di un missile per la difesa aerea", ha aggiunto Zelensky, che ha assicurato di sostenere "l'Azerbaigian in questa situazione con tutti i mezzi necessari e chiederemo anche ad altri Paesi di fornire assistenza".



Sospesi alcuni voli per la Russia dopo incidente in Kazakistan



Intanto, diverse compagnie aeree hanno annunciato la sospensione dei voli per le città russe, dopo che esperti occidentali e gli Stati Uniti hanno ipotizzato che l'incidente dell'Azerbaijan Airlines potrebbe essere stato causato da un missile antiaereo russo. La compagnia aerea nazionale del Turkmenistan ha annunciato la cancellazione dei voli regolari Ashgabat-Mosca-Ashgabat dal 30 dicembre al 31 gennaio 2025, senza fornire spiegazioni. La decisione è stata presa dopo che la compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti Flydubai ha sospeso i voli tra Dubai e le città russe meridionali di Mineralnye Vody e Sochi che erano programmati tra il 27 dicembre e il 3 gennaio. La Qazaq Air del Kazakistan ha sospeso i suoi voli per la città russa di Ekaterinburg negli Urali fino alla fine di gennaio. All'inizio di questa settimana, la compagnia aerea israeliana El Al ha dichiarato che avrebbe sospeso i suoi voli per Mosca per una settimana.



Ue: “Serve indagine rapida e indipendente su aereo caduto”



L'Alto Rappresentante dell'Unione europea Kaja Kallas ha chiesto un'indagine "rapida e indipendente" sull'incidente aereo dell'Azerbaijan Airlines. Le segnalazioni secondo cui l'incidente potrebbe essere stato causato dal fuoco russo sono "un duro promemoria" del volo MH17 della Malaysia Airlines, che è stato abbattuto con un missile terra-aria dai ribelli sostenuti dalla Russia sull'Ucraina orientale nel 2014, ha ricordato Kallas su X.



