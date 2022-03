Guerra Ucraina, Zelensky: “Non salveremo Mariupol senza tank e aerei"

Il presidente ucraino è tornato a chiedere forniture militari all’Occidente, denunciando una possibile minaccia di Mosca ai Paesi vicini. Intanto Leopoli finisce sotto attacco, in quello che secondo il sindaco della città sarebbe un “messaggio a Biden”. E Kiev annuncia la morte del settimo generale russo sul campo ascolta articolo Condividi

“È impossibile salvare Mariupol senza altri tank e aerei": a dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo video, in cui torna a chiedere nuovi aiuti militari all'Occidente. "L'Ucraina non può abbattere i missili russi con fucili e mitra”, ha aggiunto per poi denunciare la lentezza nelle forniture al suo Paese. "Chi guida la comunità Euro-atlantica? È ancora Mosca, attraverso l'intimidazione?", si è chiesto polemicamente. Intanto Leopoli è stata colpita da un attacco russo, in quello che secondo il sindaco della città nell’ovest del Paese è “un messaggio a Joe Biden”. E Kiev rivendica l’uccisione di un nuovo generale russo sul campo: sarebbe il settimo dall’inizio del conflitto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY TG24 - I VIDEO E I REPORTAGE DALL'UCRAINA).

Zelensky: “Se non ci danno aerei, rischio Russia minacci vicini” leggi anche Guerra in Ucraina: le nuove armi utilizzate dalla Russia Dopo aver chiesto nuovamente la fornitura di aerei da guerra, Zelensky ha aggiunto che se l'Ucraina non riceverà i mezzi la Russia potrebbe minacciare i paesi vicini. Il presidente ucraino, durante una videoconferenza con il suo omologo polacco Andrzej Duda, si è anche detto "deluso" che Kiev non abbia ricevuto i MiG-29 dalla Polonia. Lo riporta il Kyiv Independent. In precedenza, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba aveva dichiarato che gli Usa "non avevano obiezioni" alla fornitura di jet a Kiev da parte della Polonia. Leopoli sotto attacco: “Un messaggio a Biden” E mentre Zelensky è tornato a chiedere forniture militari, Leopoli è finita sotto l'attacco dei razzi russi: per il sindaco della città nell’Ovest dell’Ucraina, Andriy Sadovy, si tratterebbe di un messaggio che Mosca ha voluto far arrivare al presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "Con questo attacco gli aggressori mandano i loro saluti al presidente Biden che si trova in Polonia", ha detto il primo cittadino. "Leopoli è a soli 70km dalla frontiera polacca e credo che il mondo debba capire che la minaccia è molto molto seria”.

Kiev: “Morto generale russo in raid vicino Kherson” leggi anche Ucraina, Biden in Polonia: "Putin un macellaio e un dittatore" La situazione sul campo per i russi resterebbe comunque difficile: Kiev ha comunicato la morte del generale russo Yakov Rezantsev in un attacco vicino alla città meridionale ucraina di Kherson. A dirlo è il ministero ucraino della Difesa, citato dalla Bbc. Secondo una fonte occidentale si tratterebbe del settimo generale dell'esercito russo rimasto ucciso in Ucraina.