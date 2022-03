Guerra Ucraina, Biden in Polonia: "In gioco democrazia nel mondo"

"La posta in gioco non è solo la difesa dell'Ucraina ma la democrazia nel mondo". Così Joe Biden parlando alle truppe americane in Polonia. "Siamo nel mezzo di una battaglia tra democrazie e autocrazie", ha aggiunto, riferendosi al conflitto innescato da Mosca con l’invasione dell’Ucraina lo scorso 24 febbraio. L'esercito americano "è la forza combattente migliore nella storia del mondo", ha poi sottolineato il presidente americano (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).