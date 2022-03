Polonia, atterraggio d'emergenza per l'aereo del presidente Duda

Il velivolo, che trasportava il leader polacco in viaggio per incontrare Joe Biden a Rzeszow, ha compiuto la manovra tornando a Varsavia

L'aereo su cui viaggiava il presidente polacco Andrzej Duda - usato per recarsi all'incontro con Joe Biden nell'Est della Polonia - ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza, come ha fatto sapere Jakub Kumoch, il consigliere di Duda, e come riportano diverse agenzie, fra cui Reuters. L'aereo era in volo da Varsavia a Rzeszow, dove era previsto l'incontro con il presidente americano, ma è stato costretto a rientrare nella capitale e a un atterraggio d'emergenza a causa di un problema tecnico.