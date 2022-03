Ucraina, sotto controllo perdita ammoniaca in impianto chimico a Sumy

Mondo

Vari studi hanno stimato che Mosca potrebbe avere un arsenale compreso tra le 5.977 e le 6.257 unità. Di queste, alcune sarebbero già schierate e pronte all'uso, altre in lista per essere smantellate ma ancora potenzialmente utilizzabili. Washington supererebbe le 5mila testate in dotazione

Il presidente russo Vladimir Putin starebbe valutando di ricorrere alla minaccia nucleare per dare una svolta alla guerra in Ucraina. Da quando è iniziato il conflitto tra i due Paesi il rischio che dalle armi convenzionali si passasse alle nucleari è stato sottolineato più volte. Adesso a dirlo è l'agenzia d'intelligence del Pentagono, la Defense Intelligence Agency

E sempre dagli Stati Uniti vengono ricostruiti i numeri di quello che sarebbe l’arsenale nucleare in mano al Cremlino. Si tratterebbe di 4.477 testate di varia potenza, di cui 1.588 già schierate e pronte per l’uso

A questi numeri si aggiungerebbero le testate nucleari in lista per essere smantellate, ma ancora potenzialmente utilizzabili, per un totale di 5.977 unità. Le stime arrivano dal think tank indipendente Federation of American Scientists (Fas)