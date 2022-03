Russia-Ucraina, Zelensky a mercenari: “Peggiore decisione vostra vita”

Il presidente ucraino, in un nuovo videomessaggio su Facebook, spiega che Kiev ha informazioni riguardo al fatto che l'esercito russo stia reclutando mercenari da altri Stati. "Una vita lunga è meglio dei soldi che vi vengono offerti per una breve", dice. Poi ai soldati russi: “Mettete giù le armi. È meglio che morire sul campo di battaglia, sulla nostra terra”. Su Twitter, anche il ringraziamento all’Italia che ha annunciato l’aiuto per ricostruire il teatro di Mariupol distrutto dai bombardamenti