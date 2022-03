Guerra in Ucraina, ripristinata elettricità in centrale di Chernobyl

L’impianto era tornato ieri a dipendere dai generatori diesel. La linea che alimenta la centrale e la città di Slavutych, nell'Ucraina settentrionale, era stata compromessa di nuovo dalle forze russe. La Ukrenergo, società che gestisce la rete di trasmissione nazionale ucraina, aveva dato l’allarme tramite la sua pagina Facebook. "Gli occupanti hanno danneggiato di nuovo la rete elettrica, costringendo di nuovo gli operai a ripararla in condizioni di pericolo. Il personale della centrale di Chernobyl è fisicamente e psicologicamente stressato e non può garantire il lavoro di qualità richiesto". La rete elettrica, infatti, è vitale per il funzionamento dei sistemi di sicurezza di Chernobyl, con particolare accento a quello di raffreddamento dell’impianto di stoccaggio del materiale radioattivo.

Le condizioni dei lavoratori

Continuerebbero invece ad essere critiche le condizioni lavorative dei dipendenti della centrale nucleare. Dopo la presa del controllo russo della struttura di Chernobyl, hanno continuato a lavorarci circa 210 dipendenti che avrebbero un accesso limitato alle riserve di cibo, di acqua potabile e di farmaci. Kiev ha esortato l’AIEA a creare un gruppo di supporto internazionale per elaborare un piano di sostituzione dell’attuale personale e fornire alla struttura dipendenti a sufficienza per garantire la turnazione del personale tecnico. Per Rafael Grossi, direttore generale dell’AIEA, misure fondamentali per la sicurezza nucleare in generale sono il riposo e i turni regolari del personale addetto.