Guerra in Ucraina, Ft: Cina pronta a fornire armi alla Russia

Secondo gli Usa la Cina sarebbe disponibile a fornire assistenza militare alla Russia, impegnata nell'invasione dell'Ucraina. Lo ha riferito il Financial Times , precisando che Washington non ha chiarito se Pechino abbia già cominciato ad aiutare Mosca. Le nuove rivelazioni arrivano dopo che sempre il giornale americano aveva rivelato che la Russia ha chiesto assistenza alla Cina. La richiesta russa e la risposta cinese, avrebbero messo in allarme la Casa Bianca, convincendola che la Cina stia cercando di aiutare la Russia mentre pubblicamente rivolge appelli per una soluzione diplomatica. L'ambasciata cinese negli Stati Uniti ieri ha affermato di non essere a conoscenza di nessuna richiesta russa o risposta da parte di Pechino.

Il giornale cita "due funzionari che hanno familiarità con il contenuto dei cablogrammi" inviati da Washington agli alleati per informarli "che la Russia aveva chiesto alla Cina cinque tipi di equipaggiamento, compresi i missili terra-aria. Le altre categorie erano droni, apparecchiature relative all'intelligence, veicoli blindati e veicoli utilizzati per la logistica e il supporto".

Lang a Sullivan: "Basta diffondere falsità"



Su questo tema, secondo il Financial Times, a Roma Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, e Yang Jiechi, il massimo funzionario di politica estera cinese, hanno avuto "un'intensa sessione di sette ore che riflette la gravità del momento". Sul punto il capo della diplomazia del Partito comunista cinese, Yang Jiechi, nell'incontro di Roma con il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan, ha lanciato un avvertimento agli Usa perché non diffondano "false informazioni per distorcere o screditare la posizione della Cina" rispetto alla crisi in Ucraina. Sullivan da parte sua ha affermato che "l'aiuto di Pechino a Mosca avrà conseguenze".