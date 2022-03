Guerra in Ucraina, oggi il vertice Cina-Usa a Roma

L’incontro arriva mentre filtrano indiscrezioni sulla richiesta della Russia di assistenza militare, inclusi droni, ed economica alla Cina. Pechino "è profondamente preoccupata e addolorata per la situazione in Ucraina”, ha commentato l'ambasciata cinese a Washington. "Speriamo con sincerità che la situazione si allenti e la pace torni presto", ha aggiunto il portavoce Liu, precisando comunque "di non aver mai sentito parlare” della richiesta di aiuto militare. La priorità della Cina è di "impedire che la situazione di tensione in Ucraina possa sfuggire dal controllo. È una situazione davvero sconcertante". La vicenda delle forniture militari alla Russia da parte della Cina era già emersa subito dopo l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca. "Essendo un grande e potente Paese, la Russia non ha bisogno delle nostre armi", aveva replicato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying nel briefing del 24 febbraio a una domanda sulla possibile assistenza passata o futura di armi a favore del Cremlino. "L'approccio della Cina è qualitativamente diverso da quello Usa. Quando vedremo il rischio di conflitto, non prenderemo l'iniziativa di fornirci armi a vicenda e non faremo ciò che gli Usa hanno fatto dando all'Ucraina un gran numero di strutture e attrezzature militari. Penso che la Russia, essendo un Paese grande e potente, non abbia bisogno della Cina o di altri paesi", aveva poi aggiunto Hua. Il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, ha liquidato la faccenda come "disinformazione" americana.

Il nodo delle sanzioni

Ed è proprio sul fronte delle sanzioni che gli Usa intendono fare pressione sulla Cina. "Ogni mossa da parte di Pechino o di altri Paesi per offrire un'ancora di salvezza alla Russia o aiutarla a evadere le sanzioni occidentali avrà conseguenze. Faremo in modo che né la Cina, né nessun altro, possano risarcire Mosca per queste perdite", sono state le parole di Sullivan alla vigilia dell'arrivo a Roma, dove incontrerà anche il consigliere diplomatico del premier Luigi Mattiolo. Fonti diplomatiche non escludono neanche un colloquio con lo stesso Draghi, sebbene non sia in agenda. L'obiettivo di Washington è ora quello di convincere Pechino a entrare in campo in modo più diretto per fare pressioni su Mosca e cercare di trovare una via d'uscita ad una guerra i cui esiti sembrano sfuggire di mano ogni giorno di più. "La Russia subirà gravi conseguenze per quello che sta facendo", ha detto Sullivan senza nascondere una "legittima preoccupazione" sul rischio che Putin, "frustrato" per l'esito delle operazioni, possa ricorrere all'uso di armi chimiche. Per questo "l'impatto sulla sicurezza regionale e globale" dell'invasione dell'Ucraina sarà il tema al centro dell'incontro di Roma. Ma un ruolo importante lo avrà anche l'effetto domino della reazione dell'Occidente sull'economia globale. Fonti diplomatiche fanno notare come fallito platealmente il progetto iniziale di Putin di una guerra lampo, l'entrata in vigore di misure destinate a durare nel tempo finirà per avere un impatto anche sull'economia cinese. Uno scenario che Pechino ha ben chiaro e che potrebbe convincere il capo della diplomazia del Pcc ad aver un ruolo più incisivo nel dialogo con Mosca. Resta comunque sul tavolo la possibile richiesta di aiuto da parte di Mosca in momento in cui Putin è in chiara difficoltà e ha più che mai bisogno di assistenza militare. Richiesta che fino ad ora non avrebbe ricevuto risposta, ma di cui pure si parlerà nell'incontro di Roma.