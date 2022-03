Guerra Ucraina, Zelensky: “No-fly zone o razzi russi su Paesi Nato”

Mondo

Intervenendo in videocollegamento alla manifestazione di Eurocities a Firenze, organizzata sabato 12 marzo, il presidente ucraino Volodomyr Zelensky è tornato a chiedere la no fly zone per il suo Paese. "Dite ai vostri politici di chiudere i cieli dell'Ucraina dai razzi, dagli aerei russi e dai missili che hanno ucciso 79 bambini e migliaia di adulti in 17 giorni. Questo difenderà noi come voi", ha detto ribadendo che questa non è solo una guerra contro il suo popolo ma "contro i valori che ci uniscono, contro il nostro modo di vivere [in Occidente]"