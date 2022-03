Guerra Russia-Ucraina, la condanna di docenti e studenti di Mosca

Mentre la guerra in Ucraina non si ferma (nuovi attacchi russi si sono verificati in queste ore su Kiev e molte altre città: qui gli aggiornamenti LIVE), arriva la condanna di 4 mila fra insegnanti, accademici, studenti, laureati e personale della prestigiosa Università statale "Lomonosov" di Mosca, la più antica del Paese. Una lettera fatta girare sul web per dire "no" alla guerra" (LO SPECIALE - I VIDEO).