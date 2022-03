Ucraina, il capitano della Russia Artem Dzyuba rifiuta convocazione

Il centravanti ha chiesto al ct Valery Karpin di non partecipare allo stage della nazionale. La motivazione sarebbe legata alla guerra in Ucraina: il calciatore ha indicato “motivi familiari”, diversi suoi parenti risiedono nel Paese attaccato dalle truppe russe. La notizia è stata pubblicata dalla Federazione calcio e ha lasciato il segno a Mosca. Dal canto suo, Dzyuba ha successivamente escluso che il suo “no” allo stage abbia una valenza politica ascolta articolo Condividi

Strappo clamoroso nella nazionale di calcio della Russia. Il capitano della squadra, Artem Dzyuba, ha chiesto di non essere convocato dal ct Valery Karpin. La motivazione sarebbe legata alla guerra in Ucraina: il calciatore ha indicato “motivi familiari”, diversi suoi parenti risiedono nel Paese attaccato dalle truppe russe. Dzyuba ha dunque deciso di rinunciare allo stage di fine mese. La notizia è stata pubblicata dalla Federazione calcio e ha lasciato il segno in Russia, dal punto di vista politico e sportivo, anche se Dzyuba ha successivamente escluso che il suo “no” allo stage della nazionale russa abbia una valenza critica nei confronti dell'azione militare del presidente Putin (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - I VIDEO DI SKY TG24).

Il commento del Commissario tecnico della Russia approfondimento Ucraina: atleti e ballerine che sostengono invasione russa con la “Z” "Domenica abbiamo parlato con Artem al telefono – ha detto il commissario tecnico della Russia, Karpin – ci ha assicurato che vuole davvero giocare per la Nazionale. Ma, per ora, a causa della difficile situazione in Ucraina, dove si trovano molti dei suoi parenti, si è scusato e ha chiesto di non convocarlo per il ritiro della Nazionale a causa di circostanze familiari. Abbiamo deciso di rimanere in contatto con lui e continueremo a seguire le sue prestazioni in campionato". Il ritiro della rappresentativa russa si terrà a Mosca dal 21 e al 27 marzo. Fifa e Uefa hanno escluso i club russi e la Nazionale dalla partecipazione a tutte le competizioni internazionali dal 28 febbraio.

Chi è Artem Dzyuba approfondimento Russia, media: squadre di hockey formano la lettera Z sul campo Artem Dzyuba, classe 1988, è un monumento in patria. Si tratta del miglior marcatore nella storia dei campionati russi. È al primo posto anche come realizzatore nella storia della Nazionale di calcio della Russia. Il padre dell'attaccante, che gioca nello Zenit San Pietroburgo, è originario di Lubny, nella regione di Poltava. Dzyuba è stato attaccato da Vitaliy Mykolenko, terzino ucraino dell'Everton: lo ha accusato di non prendere posizione sulla guerra. Il capitano della Russia ha sua che a sua volta attaccato Mykolenko, colpevole a suo dire di indirizzare facili accuse da un posto lontano dal conflitto, in Inghilterra. Dzyuba ha poi escluso che il suo “no” allo stage della nazionale russa abbia un significato politico.