Russia, media: squadre di hockey formano la lettera Z sul campo

Dopo il ginnasta Ivan Kuliak, salito sul podio della Doha World Cup con una Z cucita sulla divisa, un'altra attestazione di sostegno alla guerra mossa da Mosca in Ucraina arriva dal mondo dello sport russo. Alcune squadre russe di bandy (una versione dell’hockey su ghiaccio) hanno formato sul campo da gioco la lettera Z divenuta simbolo dell’operazione militare nel Paese. Lo riporta il sito di sport Marca secondo cui il gesto dimostrativo è avvenuto prima di una partita tra SKA Neftyanik and Dynamo Moscow. Secondo alcune fonti avrebbero partecipato anche i team Vodnik e Kuzbas e su Twitter è stata condivisa una foto che mostrerebbe il gesto di sotegno alla guerra sul campo.

Come la lettera Z è diventata un simbolo della guerra

Ucraina, perché la lettera Z dei carri armati russi è un simbolo

Il simbolo della Z è stato notato per la prima volta a febbraio, su alcuni mezzi militari al confine con l’Ucraina. Molte le ipotesi sul suo significato, che Mosca però non ha mai commentato. Il ministero della Difesa russo si è limitato a dire che Z sta per Za pobedu ("Per la vittoria").