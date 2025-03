MotoGp, Marquez in pole in Thailandia: alle 9 la Sprint Race

Al via al Gran Premio della Thailandia, appuntamento inaugurale del mondiale di MotoGp 2025. Sul tracciato thailandese di Buriram è Marc Marquez a conquistare la pole position, alla sua prima apparizione con i colori del team ufficiale Ducati. Lo spagnolo, sei volte campione del mondo nella classe regina, precede il fratello minore Alex Marquez (Ducati-Gresini) e il compagno di squadra italiano Francesco Bagnaia (Ducati). Assente il campione del mondo in carica Jorge Martin (Aprilia) a causa di un infortunio in allenamento. L'appuntamento con l'attesissima Sprint Race, prima prova della stagione MotoGp 2025, sulla distanza di 13 giri, è fissato a oggi sabato 1° marzo alle 9.