Guerra in Ucraina, centinaia di volontari al confine polacco di Medyka

"È toccante vedere tutte queste persone arrivare dall’Ucraina. Stanno vivendo un momento difficile e noi possiamo solo dare loro del caffè, cibo e amore”. A parlare è Peter, scozzese, arrivato a Medyka con un gruppo di volontari. Lavorano 24 ore su 24 per fornire beni di prima necessità alle persone che attraversano il confine. Peter, Roland, Mark fanno parte delle centinaia di volontari che hanno raggiunto il confine tra Polonia e Ucraina per dare un aiuto a chi scappa dalla guerra. Dal Regno Unito alla Danimarca, dalla Spagna all’Italia sono volontari privati, ong e associazioni, portano cibo, medicine, giochi e beni di prima necessità. Come Lilano, partito dalla Francia con un gruppo di amici, appena arrivato dopo 24 ore di viaggio ha indossato il suo vestito da Jack Sparrow e ha iniziato a regalare dolci e giochi ai bambini che arrivano dall’Ucraina, stremati, infreddoliti e spaventati ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - VIDEO ).

Migliaia di persone ogni giorno valicano il confine stremate

Sono migliaia le persone che ogni giorno varcano il confine passando da Medyka ma non solo: arrivano a piedi, in auto. Dopo giorni di viaggio, al freddo e in condizioni critiche sono stremati. Scioccati, come racconta uno dei medici di primo soccorso, raccontano dei bombardamenti e mostrano le foto delle loro case distrutte. Donne, bambini, anziani, sono loro che giungono alle frontiere. Una volta arrivati trovano anche un posto dedicato alle mamme, che possono così allattare o dare da mangiare ai propri figli.