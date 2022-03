6/10 Twitter

I satelliti Starlink sono stati messi a punto dall’azienda aerospaziale di Musk, SpaceX. In breve, servono per l’accesso in banda larga a Internet, fondamentale per mantenere l’Ucraina collegata al mondo durante l’assedio russo. Pochi giorni dopo l’appello a Musk, Fedorov pubblicava una foto delle forniture di Starlink arrivate in Ucraina

Il profilo Twitter di Fedorov