Guerra in Ucraina, "Putin vorrebbe reinsediare Yanukovich a Kiev"

Secondo i media ucraini il capo del Cremlino vorrebbe che l'ex presidente tornasse alla guida del Paese, dopo la presa della capitale e la destituzione dell'attuale capo di Stato. Al momento Yanukovich si troverebbe a Minsk, Bielorussia. Nel 2014, dopo la sanguinosa repressione delle rivolte di piazza Maidan, fuggì dal Paese, per poi rifugiarsi in Russia. Nel 2019 fu condannato per il suo coinvolgimento contro i manifestanti filoeruopei e nella presa della Crimea da parte di Mosca

Tra i piani di Vladimir Putin per il futuro dell’Ucraina ci sarebbe anche quello di reinsediare l’ex presidente Viktor Yanukovich, da sempre politicamente vicino a Mosca e lontano dall’Unione europea. A dirlo sono diversi media ucraini, tra cui l’Ukrayinska Pravda e il Kyiv Post, che in un post su Twitter rivela che Yanukovich si troverebbe al momento a Minsk, capitale della Bielorussia, uno dei pochi Stati che stanno apertamente appoggiando l’invasione russa dell’Ucraina. L’Ukrayinska Pravda, citando fonti ucraine, spiega che Putin starebbe preparando il suo rientro al potere in Ucraina, quando le truppe armate del Cremlino avranno conquistato la capitale Kiev (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY TG24 - I VIDEO DEGLI INVIATI DALL'UCRAINA).

Le indiscrezioni vedi anche L'Ucraina può davvero entrare nell'Unione europea? Già negli scorsi giorni si era parlato di un possibile coinvolgimento di Yanukovich nel conflitto russo-ucraino. Lo scorso 24 febbraio, lo stesso giorno in cui Mosca ha dato il via all’invasione dell’Ucraina, l’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, ora presidente del Ppe (Partito popolare europeo), sul suo profilo Twitter scriveva: “Ci sono molte indicazioni sul fatto che i russi stiano preparando persone legate all'ex presidente filorusso Yanukovich alla presa del potere e del parlamento dopo 'elezioni' organizzate da Mosca. Putin chiede non solo l'annessione della Crimea, ma anche la completa smilitarizzazione dell'Ucraina".



Chi è Yanukovich Primo ministro ucraino per tre volte (2002-2004, 2004-2005, 2006-2007), leader del Partito delle Regioni, Yanukovich è diventato presidente dell’Ucraina nel 2010, sconfiggendo l’avversaria Julia Timoshenko. Nel 2014 l’Ucraina si ribellò contro Yanukovich, in parte perché coinvolto in numerosi processi per frode e corruzione e in parte per combattere la sua politica filorussa: con Yanukovich al potere si arenarono le trattative tra Kiev e Bruxelles per l’Accordo di associazione tra Ue e Ucraina. Le proteste presero il via da piazza Maidan, da cui prendono il nome di "rivolte di piazza Maidan". Dopo una violenta repressione dei manifestanti, nel febbraio del 2014, Yanukovich fuggì dall’Ucraina, rifugiandosi poi in Russia. Dopo di lui, salirono al potere Turchinov, Poroshenko e infine l’attuale presidente Zelensky (CHI È ZELENSKY).



Il processo e la condanna vedi anche Putin, il dubbio di analisti e politici: è pazzo o agisce per calcolo? Nel 2019 Yanukovich fu condannato in contumacia dai giudici ucraini per alto tradimento, proprio per il suo ruolo nella sanguinosa repressione delle proteste del 2014. Il processo, iniziato nel 2017, segnalava anche il coinvolgimento di Yanukovich nell’ingresso delle truppe di Mosca nella regione meridionale ucraina della Crimea, poi dichiaratasi indipendente e annessa unilateralmente a sé da Mosca.