Alluvione in Australia, morti e migliaia di evacuati per inondazioni

Il sud dell’Australia è in ginocchio per le alluvioni. La costa sud-orientale del Paese è infatti alle prese da giorni con le forti piogge che finora hanno provocato almeno 10 morti. Inoltre, secondo quanto riferiscono diversi media, molte persone sono state costrette a rifugiarsi sui tetti per sfuggire all'acqua. La regione è investita dalle peggiori inondazioni in decenni e migliaia di persone sono costrette a evacuare le loro case.