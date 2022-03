Meteo, le previsioni di giovedì 3 marzo

Pressione in lieve calo su Centro Italia e Sardegna. Venti umidi favoriranno la comparsa delle nuvole su tutte le regioni dell’area, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi sono compresi tra i 6°C de L’Aquila e i 15°C di Cagliari. A Roma le minime toccheranno i 5°C a inizio giornata e le massime gli 11°C nel pomeriggio. A Firenze si va da un minimo di 4°C a un massimo di 12°C.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Peggiorano le condizioni in meteo anche al Sud Italia. La giornata sarà segnata da un graduale aumento della nuvolosità. Anche qui, come al Centro, non sono attese precipitazioni. Mari mossi o poco mossi e venti che soffieranno in direzioni variabili. A Napoli e Palermo le temperature toccheranno livelli minimi di 5 e 6°C e massime di 13.