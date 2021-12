6/13 ©Ansa

Segue, nella classifica, la tempesta invernale in Texas dello scorso febbraio, in cui sono morte 210 persone e cinque milioni sono rimaste senza elettricità. Per tentare di scaldarsi, diverse persone avevano acceso i motori delle auto rimanendo intossicate. Diversi i problemi riscontrati anche nella distribuzione dei vaccini in uno Stato che non ha le infrastrutture per reagire a condizioni climatiche di questo tipo

Tempesta invernale in Texas 5 milioni senza elettricità