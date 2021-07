6/10 ©Getty

Il capoluogo Zhengzhou, di oltre 10 milioni di abitanti, accanto al fiume Giallo, è finito in poco tempo sott'acqua. Catena di solidarietà tra gli abitanti per portare in salvo le persone in difficoltà. Gli hashtag #HenanCanMakeIt e #HenanStormRescue sono diventati virali, raccogliendo oltre un miliardo di visualizzazioni ciascuno