6/11 ©Getty

In Germania gli obiettivi in materia di clima non mancano "ma invece di trasformarli in un programma di tecnologia e crescita, ci si confina in richieste simboliche di piccolo cabotaggio". Lo ha affermato il leader dei Liberali, Christian Lindner, in un'intervista all'edizione cartacea di Faz, a proposito di quale lezione politica è possibile trarre dalla catastrofe naturale. Nella foto: la piena del fiume Inn, in Baviera