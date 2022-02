1/8 ©Getty

L’invasione russa dell’Ucraina è iniziata nella notte, con l’ordine di attacco di Putin. Il presidente in un messaggio televisivo ha spiegato di aver autorizzato "un'operazione speciale" per "smilitarizzare il Paese" e "proteggere il Donbass". Poi ha avvertito che ci saranno "conseguenze mai viste se qualcuno interferisce". Immediate le reazioni internazionali, dall’Ue agli Usa

