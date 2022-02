8/10 ©Ansa

Il direttore della Novaya Gazeta Dmitry Muratov, che l’anno scorso ha vinto il premio Nobel per la Pace, ha anche detto che pubblicherà l'edizione di domani del giornale sia in russo che in ucraino. Ha scritto: "Non riconosciamo l'Ucraina come un nemico e la lingua ucraina come la lingua del nemico. E non lo ammetteremo mai"