Funzionari ucraini affermano che un elicottero russo sta tentando di atterrare nell'aeroporto militare di Hostomel, appena fuori Kiev. Lo rende noto su twitter il corrispondente del Wsj, Yaroslav Trofimov. Altre fonti, sempre sui social, pubblicano dei video di un attacco in corso, sempre a questo aeroporto, che è il secondo della capitale ucraina. ( GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA IN DIRETTA - PUTIN, DAL KGB ALL'ATTACCO IN UCRAINA )

Cancellati i voli da e per l'Ucraina

leggi anche

Guerra Russia Ucraina, persone in fuga da Kiev: code di auto. VIDEO

Le compagnie aeree stanno cancellando, in seguito alla chiusura dello spazio aereo, i voli da e per l'Ucraina. L'aereo in partenza questa mattina dall'aeroporto di Torino Caselle alle 6.50, e diretto a Kiev Boryspil, è stato annullato da Ryanair, che ha ritirato i biglietti dalla vendita "per almeno le prossime quattro settimane - si legge sul sito della compagnia aerea - fino a quando ulteriori informazioni non saranno disponibili dalle agenzie di sicurezza dell'Ue". Analoga decisione è stata presa da Wizz Air. "A causa dei recenti avvenimenti in Ucraina e della chiusura dello spazio aereo, Wizz Air è rammaricata di informare i propri clienti che la compagnia deve temporaneamente sospendere tutte le operazioni nel Paese - comunica la compagnia, che opera con numerosi collegamenti da Torino -. La sicurezza e la salute dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio rimangono le nostre principali priorità, nella speranza che la situazione in Ucraina torni presto alla normalità".