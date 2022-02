Ucraina, stallo fra Biden e Putin: “Se invadete la pagherete”

Si continua a cercare la via della diplomazia nella crisi fra Russia e Ucraina, ma dal colloquio tra Joe Biden e Vladimir Putin non è arrivata alcuna svolta : in una telefonata durata poco più di un'ora, i due leader hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni e il presidente Usa ha minacciato: “Se invadete la pagherete cara”. Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di nuovo con l’omologo russo per sottolineare che un "dialogo sincero" non è compatibile "con un'escalation" della tensione. Intanto sempre più Paesi chiedono ai proprio cittadini di lasciare l’Ucraina e Kiev migliaia di persone sono scese in piazza al grido "uniti contro la Russia".

Duemila gli italiani in Ucraina

leggi anche

Ucraina, Biden a Putin: “Invasione sarà pagata cara”

Fra i Paesi che invitano i cittadini a lasciare l’Ucraina "in via precauzionale" c’è anche l’Italia. I circa duemila italiani che vivono nel Paese, la maggior parte dei quali nella capitale Kiev, sono invitati a salire su un aereo commerciale e tornare in patria il prima possibile. A chi è in Italia, "considerata la situazione di incertezza ai confini", viene invece chiesto di "posticipare tutti i viaggi non essenziali verso l'Ucraina", in particolare quelli "a qualsiasi titolo nelle regioni di Donetsk e Lugansk e in Crimea", che sono "sconsigliati". Ma non solo: "Un'altra disposizione presa - ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio - è quella di far rientrare tutto il personale della nostra sede diplomatica a Kiev non essenziale". Una decisione che non implica la chiusura dell'ambasciata, ha assicurato il ministro, che "resta pienamente operativa". "Lavoriamo tutti al fine di evitare un'escalation", ha assicurato Di Maio, sottolineando che si sta cercando "una soluzione diplomatica e ci auguriamo che il prima possibile possano arrivare segnali tangibili in tal senso".