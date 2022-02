Crisi in Ucraina, Biden: “Americani lascino subito il Paese”

Il presidente degli Stati Uniti ha avvertito i suoi concittadini sulla possibile invasione russa: “Le cose potrebbero impazzire velocemente”. Poi un avvertimento a Putin: “Sa che non deve toccare gli americani”. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken: l'invasione da parte della Russia può avvenire "in qualsiasi momento", anche durante le Olimpiadi invernali ascolta articolo Condividi

“I cittadini americani lascino subito l’Ucraina”: Joe Biden lancia un appello nell’escalation di tensioni al confine tra Kiev e la Russia. Il presidente degli Stati Uniti ha messo in guardia i suoi concittadini: “Non è come avere a che fare con una organizzazione terroristica, abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo, è una situazione molto differente e le cose potrebbero impazzire velocemente”. E a riprova della tensione crescente nella zona il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia può avvenire "in qualsiasi momento", anche durante le Olimpiadi invernali, che sono in corso a Pechino. (I REPORTAGE DI SKY TG24 IN UCRAINA)

“Putin sa che non deve toccare americani” approfondimento Iniziate le esercitazioni militari russe in Bielorussia Il presidente degli Stati Uniti ha poi lanciato un messaggio al suo omologo russo: “Se Putin è così sciocco da procedere, è abbastanza intelligente da non fare nulla che avrebbe un impatto negativo sui cittadini americani”. Alla domanda se ha detto a Putin che la sicurezza degli americani è una linea non oltrepassabile, il presidente ha risposto: “Non dovevo dirglielo, ho parlato di questo, lo sa". Biden ha escluso di mandare truppe per un'eventuale evacuazione di cittadini americani: È una guerra mondiale quando americani e russi cominciano a spararsi".