Crisi Russia-Ucraina, cresce la tensione. Oggi telefonata Putin-Biden

Dopo l'allarme lanciato ieri dagli Stati Uniti, secondo cui un'invasione russa potrebbe iniziare tra pochi giorni, continua a muoversi la diplomazia. Oltre alla telefonata tra i due presidenti, con Putin che dovrebbe sentire anche Macron, il segretario di Stato Usa Blinken ha annunciato che oggi avrà un colloquio con il ministro degli Esteri russo Lavrov. "Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti di un'escalation della Russia", ha detto Blinken

Cresce ancora la tensione sull'Ucraina. La Cia teme che possa esserci un attacco della Russia la prossima settimana. Oggi, su iniziativa degli Stati Uniti, è previsto un colloquio telefonico tra il presidente Usa Joe Biden e quello russo Vladimir Putin. Inoltre, il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha annunciato che sempre oggi avrà un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. "Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti di un'escalation della Russia", ha detto Blinken, che ieri ha assicurato che l'Ucraina ha il "sostegno deciso" degli Stati Uniti di fronte a una minaccia russa sempre più "acuta". Nelle scorse ore c’è stato anche un colloquio tra i capi di stato maggiore di Usa e Russia, Mark Milley e Valery Gerasimov (I REPORTAGE DI SKY TG24 IN UCRAINA).

"Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti di un'escalation della Russia, come l'arrivo di nuove truppe al confine con l'Ucraina", ha detto Blinken in conferenza stampa dalle Fiji. "Se la Russia è veramente interessata a risolvere questa crisi attraverso la diplomazia e il dialogo, siamo pronti a farlo" anche noi, ha aggiunto. Questo però, ha detto ancora, "deve avvenire nel contesto di una de-escalation, ma finora abbiamo visto solo un'escalation da parte di Mosca". "Si tratta di un momento cruciale. Siamo preparati per qualunque cosa accada", ha sottolineato il segretario di Stato, ricordando che Washington e i suoi alleati imporranno "rapidamente" sanzioni punitive alla Russia se invaderà l'Ucraina; scenario che, secondo le informazioni in possesso degli americani, potrebbe iniziare "in qualsiasi momento".

L'allarme degli Stati Uniti sull'attacco

Ieri, infatti, gli Stati Uniti hanno lanciato l'allarme: un'invasione russa potrebbe iniziare tra pochi giorni. Hanno quindi chiesto ai cittadini statunitensi di andarsene entro 48 ore. Un attacco da parte degli oltre 100mila soldati russi, attualmente sistemati vicino all'Ucraina, "potrebbe verificarsi da un giorno all'altro", anche prima della fine delle Olimpiadi invernali in corso a Pechino, ha detto ai giornalisti Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca a Washington. Ha però sottolineato che non è ancora noto se il presidente Putin abbia preso una decisione: dato che "non possiamo prevedere l'esatta determinazione", gli Stati Uniti si stanno preparando al peggio, compreso un "rapido assalto" alla capitale Kiev. "Se un attacco russo all'Ucraina procede, è probabile che inizi con bombardamenti aerei e attacchi missilistici che potrebbero ovviamente uccidere i civili", ha detto Sullivan.

Si muove la diplomazia Sullivan ha parlato poco dopo che il presidente Joe Biden e sei leader europei, i capi della Nato e dell'Unione Europea, hanno tenuto colloqui sulla peggiore crisi tra Occidente e Russia dalla fine della Guerra Fredda. Un funzionario statunitense ha detto che Biden parlerà oggi con Putin, mentre anche il governo francese ha fatto sapere che sempre oggi il presidente Emmanuel Macron chiamerà il leader russo. Inoltre, il segretario di stato Usa Antony Blinken ha annunciato che oggi avrà un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Blinken ieri ha parlato con il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba e gli ha detto "che l'Ucraina continua ad avere il sostegno duraturo e fermo degli Stati Uniti per la sua sovranità e integrità territoriale". Il Pentagono ha annunciato che manderà altre 3mila truppe per rafforzare l'alleata Polonia. Sullivan ha ricordato che la Russia rischia sanzioni severe da parte dell’Occidente e ha assicurato che la Nato ora è "più coesa, più propositiva, più dinamica di qualsiasi altra volta nella memoria recente". Anche il portavoce del cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che "l'obiettivo è prevenire una guerra in Europa", ma se Mosca non si tira indietro, "gli alleati sono determinati a prendere insieme sanzioni rapide e profonde contro la Russia". Queste sanzioni prenderebbero di mira i settori finanziario ed energetico, ha detto, per l'Unione europea, Ursula von der Leyen. Diversi Paesi hanno chiesto a diplomatici e cittadini di lasciare l’Ucraina, mentre i prezzi del petrolio sono aumentati e le azioni statunitensi sono crollate.