Norvegia, resta in carcere Breivik, autore della strage di Utoya

Resta in carcere l’autore della più sanguinosa strage compiuta in Norvegia dalla Seconda guerra mondiale. 77 le persone uccise tra Oslo e l'isola di Utoya

Per lui la libertà è ancora molto molto lontana. Resta infatti in carcere Anders Behring Breivik dieci anni dopo la più sanguinosa strage in Norvegia dalla Seconda guerra mondiale ad oggi. Furono 77 le persone uccise tra Oslo e l'isola di Utoya, dove si erano riuniti decine di giovani laburisti. In carcere da allora Breivik dovrà restarci ancora a lungo.

Una decisione in linea con la richiesta della procura e sostanzialmente attesa alla luce della perizia della psichiatra che per anni lo ha osservato in detenzione, Randi Rosenqvist. "Credo che la diagnosi per Breivik rimanga la stessa. Il rischio di futuri atti violenti non è cambiato rispetto al 2012 e al 2013, quando ho scritto la mia prima valutazione" ha dichiarato l'esperta, secondo cui il terrorista di estrema destra soffre di disturbi della personalità "asociali, istrionici e narcisisti".

La richiesta di libertà condizionata

approfondimento

Strage di Utoya, il giorno in cui la Norvegia perse la sua innocenza

Condannato nel 2012 a 21 anni di carcere, il massimo della pena prevista dal sistema norvegese, che potrebbe però essere prorogata se alla sua scadenza il condannato venisse ancora ritenuto socialmente pericoloso, Breivik aveva sfruttato l'occasione fornitagli dalla legge per tornare in pubblico con i suoi deliri neonazisti. Dalla palestra del carcere di Skien, in cui è detenuto e dove per ragioni di sicurezza si era tenuta l'udienza, il suo folle show si era svolto esponendo tre cartelli - in mano, sulla giacca del completo e su una 24 ore - con la stessa scritta in inglese: "Cessate il vostro genocidio conto le nostre nazioni bianche".

Un'ennesima dimostrazione di assenza di rimorso e mancata riabilitazione. Eppure, ha spiegato il suo legale Oystein Storrvik, Breivik è intenzionato a fare ricorso per chiedere nuovamente di essere messo in libertà e a presentarne un altro contro le sue condizioni di detenzione in quasi totale isolamento.