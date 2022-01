Utoya, Breivik chiede libertà condizionale e fa saluto nazista in aula

Le parole del legale

Strage di Utoya, il terrorista Breivik invia minacce ai sopravvissuti

"Come in qualsiasi altro stato di diritto, un detenuto ha il diritto di richiedere la libertà condizionale e Breivik ha deciso di avvalersene, ha spiegato l'avvocato, Oystein Storrvik. Secondo gli analisti la richiesta non ha alcuna chance di successo in un Paese che non assisteva a un livello così estremo di violenza dalla Seconda Guerra Mondiale. Oltretutto Breivik non si è mai pentito dei suoi crimini. Anzi tra saluti nazisti e divagazioni ideologiche, ha tentato di trasformare ogni suo apparizione in tribunale in una sorta di comizio politico. Il giudice ha tempo fino a giovedì 20 per valutare la richiesta.