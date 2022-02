Patrick Zaki, oggi nuova udienza: "Sono ottimista"

Lo studente egiziano dell'Università di Bologna torna davanti ai giuici di Mansura per rispondere alle accuse di aver diffuso notizie false. Incriminati alcuni articoli in cui denunciava la condizione dei cristiani copti in Egitto. Rischia fino a 5 anni di carcere. In caso di assoluzione "per prima cosa tornerò a Bologna", ha fatto sapere

Patrick Zaki torna in tribunale per rispondere alle accuse di diffusione di notizie false, dentro e fuori l’Egitto. La nuova udienza, la prima da quando è stato scarcerato lo scorso lo 8 dicembre, si terrà oggi – 1 febbraio – davanti ai giudici della città di Mansura. Il ragazzo egiziano, studente all’Università di Bologna, rischia fino a cinque anni di carcere. Lui stesso si dice ottimista per l’esito dell’udienza, che riconosce essere "decisiva". Il ragazzo ha fatto sapere che la sua legale presenterà in aula “tutte le prove e le evidenze” per scagionarlo, in attesa della decisione finale “che potrebbe arrivare già oggi, anche se il magistrato potrebbe rinviarla di qualche giorno o anche una settimana. Non penso che la sentenza sia messa a punto già oggi: potrebbero volerci alcuni giorni per redigerla".