Zaki: aiutato da amore di tutti. Tornerei domani a Bologna se potessi

Il ricercatore universitario, liberato lo scorso 8 dicembre dopo un anno e dieci mesi di detenzione in Egitto, in un'intervista a 'Che tempo che fa': "Voglio completare i miei studi e vivere nel capoluogo emiliano. Voglio fare qualcosa per questa città"

"Credevo nella mia innocenza, ho cercato di virarla a mio favore". Lo ha detto Patrick Zaki in un'intervista a 'Che tempo che fa' su Rai 3, aggiungendo che è stato "aiutato dall'amore di tutti, della mia famiglia, dell'Italia, di tutti i bolognesi che mi hanno aiutato". Il trentenne, ricercatore egiziano dell'Università di Bologna, è stato scarcerato lo scorso 8 dicembre. Era detenuto al commissariato di Mansura dal 7 febbraio 2020, quando fu arrestato appena arrivato in Egitto per una vacanza. "Vorrei essere a Bologna già domani, è un sogno ma voglio tornare molto presto, completare i miei studi là e vivere là. Voglio fare qualcosa per questa città", ha continuato Zaki. Il giovane ha spiegato che "poiché l'udienza non è stata ancora tenuta non riesco a lasciare il Paese".