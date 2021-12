Il ricercatore egiziano dell'Università di Bologna si trovava in carcere dal 7 febbraio 2020, quando fu arrestato al suo ingresso nel Paese africano. È accusato di aver diffuso notizie false: incriminati tre articoli giornalistici, tra cui uno in cui denunciava le discriminazioni dei cristiani copti in Egitto. Appena uscito da un commisariato di Mansura ha abbracciato la madre