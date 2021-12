Patrick Zaki, nuova udienza: rischia condanna a 5 anni di carcere

Lo studente e ricercatore egiziano dell’Università di Bologna è accusato della “diffusione di notizie false" dentro e fuori il Paese africano. Incriminati tre articoli, tra cui uno sulla condizione dei cristiani perseguitati in Egitto. Tra le prigioni di Mansura e di Tora, Cairo, è dal 7 febbraio 2020 che Zaki è in carcere. In aula, insieme ai legali, i genitori e un gruppo di diplomatici, italiani e stranieri. "Sto bene", ha detto Zaki dalla gabbia degli imputati Condividi

Terza udienza per Patrick Zaki a Mansura, in Egitto, dove lo studente egiziano dell’Università di Bologna è ormai in carcere da 22 mesi, accusato perché avrebbe diffuso false informazioni attraverso articoli giornalistici. Rischia una condanna fino a cinque anni di reclusione. Come preannunciato da una sua legale, l'udienza di oggi – martedì 7 dicembre - servirà agli avvocati per presentare una memoria difensiva. Il giudice, oltre alle eventuali repliche alla memoria nel corso della seduta, deciderà se aggiornare ancora l'udienza o se pronunciare sentenza di condanna o assoluzione. Lo studente, 30 anni, è stato da poco trasferito dal carcere di Tora, nei pressi del Cairo, dove ha trascorso quasi tutta la sua custodia cautelare, in una prigione di Mansura. Rinviato a giudizio lo scorso settembre, fino all’estate scorsa è rimasto in carcere sulla base di continui rinnovi della custodia cautelare (LE TAPPE DELLA VICENDA).

Zaki dalla gabbia degli imputati: "Sto bene" leggi anche Premio Cutuli a Patrick Zaki, Amnesty 'la solidarietà conta' Oltre ai legali di Zaki, in tribunale sono presenti anche due diplomatici italiani. "Bene, bene, grazie", ha risposto loro Zaki, alzando il pollice, alla domanda su come stesse. Lo studente ha risposto dalla gabbia degli imputati poco prima dell'inizio dell'udienza. Si è appreso che il diplomatico ha potuto parlagli brevemente per rappresentargli la vicinanza delle istituzioni italiane e Zaki ha ringraziato per quello che l'Italia e l'Ambasciata stanno facendo per lui. Il diplomatico italiano si era intrattenuto anche con i genitori di Patrick poco prima. In aula, infatti, ci sono anche George, il padre di Zaki, e la madre Hela. Presenti anche diplomatici di Stati Uniti, Spagna e Canada, un avvocato della Delegazione dell'Unione Europea e un legale di fiducia della rappresentanza diplomatica italiana al Cairo.