Patrick Zaki è tornato a studiare: esame a distanza dall'Egitto

Lo studente dell'Alma Mater Studorium di Bologna ha concluso la prima sessione del Master in studi di genere, dopo aver dato l'esame in "Movimenti femminili nella storia moderna italiana". Avrebbe dovuto farlo nel febbraio 2020, quando fu arrestato al suo arrivo al Cairo, dove era andato per una breve vacanza. Scarcerato lo scorso 8 dicembre 2021, tornerà in aula a Mansura il 1° febbraio. Le accuse sono di aver diffuso notizie false

Patrick Zaki ha ripreso a studiare. Dall’Egitto, dove è in attesa della prossima udienza sul suo caso, che si terrà il 1° febbraio, ha sostenuto l’esame conclusivo della prima sessione del master in studi di genere che stava frequentando all’Università di Bologna, lo stesso che avrebbe dovuto dare al rientro a Bologna dalle vacanze in Egitto nel febbraio 2020 (LA VICENDA GIUDIZIARIA). Lo ha annunciato lo stesso Zaki con un post sul suo profilo Facebook. “Oggi ho finalmente dato l’ultimo esame della mia prima sessione al master – Movimenti femminili nella storia moderna italiana”, ha scritto l’attivista egiziano, che ha ringraziato il suo ateneo, l’Alma Mater Studiorum, i professori e ha parlato della valenza simbolica di poter essere tornato a studiare dopo 22 mesi di detenzione in carcere. “È molto bello essere di nuovo studente e non vedo l’ora di partecipare alle lezioni in presenza. Questo giorno ha un significato enorme per me, mi ricorda quello che un tempo avevamo e di quando sognavamo. Questo è per coloro che abbiamo perso e per quelli di noi che ancora lottano”, ha aggiunto Zaki.