A Londra, secondo le ultime proiezioni dell'Ufficio nazionale di statistica, una persona su 10 è stata infettata dal Covid-19, in particolare dal nuovo ceppo, mentre in tutta l'Inghilterra tra il 13 e il 19 dicembre una persona su 35 è risultata positiva. Nuove restrizioni sono intanto entrate in vigore in Scozia, Galles e Irlanda del Nord, con limiti al numero massimo di persone per le riunioni private e regole più rigide sul distanziamento sociale e nei locali pubblici. Per evitare una nuova stretta, Londra pensa invece a una campagna porta a porta per i no vax